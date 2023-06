Investire nella formazione professionale: tutti i corsi all'Enaip Fvg

TRIESTE - Anche per il prossimo anno scolastico EnAIP FVG propone una selezione di corsi di istruzione e formazione professionale pensati appositamente per i giovani che desiderano dare una spinta alla propria carriera. La scelta di un corso di formazione professionale presso EnAIP offre numerosi vantaggi e opportunità. Uno dei principali vantaggi è la possibilità di acquisire competenze tecniche specializzate molto ricercate dalle aziende e ottenere un attestato di qualifica professionale. Questo rappresenterà un valore aggiunto per il percorso educativo e lavorativo dei partecipanti, confermando la loro preparazione e abilità specifiche nel settore prescelto.

I corsi

I corsi in avvio nell'anno formativo 2023/24 nella sede EnAIP di Trieste offrono un'ampia scelta di opportunità di formazione. Ad esempio, il corso di Impiantista Elettrico si concentra sull'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici civili ed industriali. I partecipanti acquisiranno conoscenze pratiche che li renderanno preparati per svolgere un ruolo cruciale in un mondo sempre più connesso. Il corso di Manutentore Auto e Moto, invece, è pensato per coloro che desiderano lavorare nel settore automobilistico. I partecipanti impareranno le competenze necessarie per la manutenzione, la riparazione e l'assistenza dei veicoli a motore, acquisendo le abilità per diagnosticare e risolvere problemi meccanici ed elettronici.

Per coloro interessati alla logistica, EnAIP offre il corso di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Questo corso fornisce competenze per coordinare la movimentazione delle merci, gestire i magazzini e pianificare le consegne, preparando i partecipanti a lavorare in aziende e organizzazioni del settore. Le opportunità di lavoro sono davvero tante.

L'Operatore alla Domotica è un altro corso offerto da EnAIP che si concentra sulla progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di domotica. I partecipanti acquisiranno competenze negli impianti di videosorveglianza, nei sistemi di controllo accessi, sulle reti informatiche e in generale sugli impianti elettronici d'uso quotidiano. Sono tra le figure professionali in asosluto più ricercate dal mondo del lavoro.

Infine, EnAIP propone un nuovo corso di Installatore e programmatore componenti IoT (Internet of Things), che si focalizza sulla tecnologia IoT, ovvero l'Internet delle cose, sempre più diffusa. I partecipanti impareranno a installare, configurare e programmare dispositivi IoT per creare soluzioni innovative nel campo dell'automazione domestica e industriale, della sicurezza, della programmazione informatica e altro ancora.

Per una descrizione più completa di ciascun percorso, è possibile guardare i video presenti nell'area dedicata del sito di Enaip FVG: www.enaip.fvg.it/it/32436/scuole-aperte Oltre alle competenze specializzate offerte dai corsi, un ulteriore vantaggio distintivo di EnAIP è la possibilità di svolgere stage in azienda. Queste esperienze sul campo offrono ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno imparato e di acquisire preziose esperienze lavorative. Gli studenti avranno l'opportunità di applicare le loro conoscenze in un ambiente lavorativo reale, collaborando con professionisti del settore e costruendo una rete di contatti importanti per il loro futuro. Investire nella formazione professionale presso EnAIP rappresenta una scelta sicura per i giovani che desiderano acquisire competenze specializzate e prepararsi per una carriera di successo nel settore prescelto. Per maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, si può visitare il sito web www.enaip.fvg.it.