Verso il futuro con il Programma Innovazione FVG: al via i corsi gratuiti di Enaip

Al Programma Innovazione FVG possono partecipare occupati, disoccupati, inoccupati e inattivi, maggiorenni e residenti nel territorio regionale. I corsi di formazione si svolgeranno in modalità online per una durata che va dalle 20 alle 80 ore

In uno scenario in continuo cambiamento, ENAIP FVG guarda con attenzione al futuro con nuovi corsi di formazione, totalmente finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il Programma Innovazione FVG.

L’obiettivo del nuovo programma di formazione è quello di rispondere tempestivamente alle esigenze delle aziende formando potenziali collaboratori in tematiche attuali come l’Industria 4.0, lo Smart Working, il Digital Marketing, il Digital Transformation, la Blockchain, il CRM e le Lingue Straniere in contesti specialistici, come la Logistica.

I corsi di formazione:

Il PLC per l'Industry 4.0

https://www.enaip.fvg.it/it/32486

La figura professionale del tecnico programmatore di sistemi di automazione per l’industria 4.0 riveste un ruolo fondamentale in azienda o in cantiere.

Il corso ha come obiettivo quello di formare tecnici programmatori di sistemi di automazione per l'industria 4.0 in grado di gestire e monitorare in autonomia tutte le fasi di programmazione dei più moderni sistemi di automazione.

Team management in smart working

https://www.enaip.fvg.it/it/32478

Le regole del gioco sono cambiate e alle esigenze del proprio team di lavoro e dei soggetti esterni come clienti, fornitori e collaboratori sono necessarie nuove competenze trasversali per riuscire a gestire le relazioni in modo proficuo anche a distanza.

L’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti necessari per introdurre nuovi modelli di organizzazione del lavoro basati sull’applicazione avanzata delle tecnologie digitali al fine di implementare forme di lavoro collaborativo e nuovi modi d’interazione.

English for logistics and transport

https://www.enaip.fvg.it/it/32811

Il settore della logistica e dei trasporti richiedere una conoscenza sempre più approfondita della lingua inglese.

L’obiettivo del percorso formativo è quello di soddisfare le esigenze comunicative nei rapporti con gli interlocutori stranieri nelle situazione lavorative arricchendo il lessico con termini tecnici del settore.

Innovazioni digitali per la vendita e relazione con i clienti

https://www.enaip.fvg.it/it/32823

Le aziende sono alla continua ricerca di figure in grado di incrementare i profitti, aumentare le vendite e migliorare il posizionamento sul mercato della propria attività.

L’obiettivo del corso è di sviluppare le competenze necessarie per poter introdurre nuovi modelli di organizzazione del lavoro basati su l’applicazione avanzata delle tecnologie digitali a supporto dell’azienda quali la gestione smart del tempo e del lavoro, la gestione del portafoglio clienti e organizzazione delle vendite e la gestione dell’e-commerce.

CRM per start up e piccole imprese

https://www.enaip.fvg.it/it/32829

Il CRM rimane uno strumento ottimale per la crescita del business di PI e START UP.

L’obiettivo del corso è di fornire le competenze necessarie per gestire in maniera efficace lo strumento, per conoscerene le potenzialità e per applicarle in maniere efficiente nella propria azienda.

Digital marketing

https://www.enaip.fvg.it/it/32825

Conoscere le regole della comunicazione e della vendita online offre un enorme vantaggio competitivo per le aziende che decidono di mettere il digital al centro delle proprie strategie di marketing.

L’obiettivo del corso è quello di creare e formare nuove risorse del marketing digitale, con un approccio pratico, frutto dell'esperienza sul campo di professionisti di altissimo profilo.

Lingua russa per il settore turistico

https://www.enaip.fvg.it/it/32831

Sviluppare una conoscenza della lingua russa funzionale alla promozione dell’offerta turistica e all’accoglienza nelle strutture ricettive è indispensabile per comunicare efficacemente con un turismo russo sempre più presente nella Regione FVG.

L’obiettivo del corso è di fornire una conoscenza più approfondita del lessico e dei termini più tecnici del settore turistico con il fine di soddisfare le esigenze comunicative nei rapporti con interlocutori stranieri nelle situazioni lavorative.

Digital transformation per piccole e micro imprese

https://www.enaip.fvg.it/it/32827

Le aziende sono in continua evoluzione digitale e per rispondere a questi cambiamenti necessitano di figure sempre più preparate.

Il corso ha come obiettivo quello di sviluppare le competenze necessarie per poter implementare un processo di digitalizzazione in tutte le aree aziendali fornendo gli strumenti per procedere prima ad un’analisi dei processi aziendali, poi alla riorganizzazione degli stessi scegliendo ed integrando le tecnologie ed applicazioni più adeguate alle esigenze e caratteristiche di ogni specifica realtà aziendale.