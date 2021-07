Dallo Spid alla Dad: all'Enaip i nuovi corsi gratuiti dedicati al mondo digitale

Grazie all’iniziativa "Ionline" della Regione FVG, arrivano i corsi gratuiti per comprendere il mondo digitale ed utilizzare in sicurezza la rete

La diffusione di tecnologie sempre nuove sta contribuendo alla crescita di una vera e propria società digitale che corre a velocità sempre maggiore. Sempre più persone sono infatti connesse a Internet e usano strumenti e servizi digitali che permettono di migliorare in ogni aspetto della propria vita privata e professionale fino a poco tempo fa impensabili.

Tuttavia emerge con urgenza un’importante sfida da affrontare: abilitare all’economia digitale tutti i cittadini, anche chi ancora ne è rimasto fuori e rischia di restare sempre più indietro. L'obiettivo finale del progetto di formazione “Ionline” messo in campo dalla regione Friuli Venezia Giulia è quello di garantire che tutti i cittadini siano in grado di comprendere il mondo digitale ed utilizzare in sicurezza la rete e i suoi contenuti, un'esigenza che proprio in questi giorni si rivela sempre più attuale, alla luce delle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio per il Covid-19. Se i cittadini potranno accostarsi con maggiore fiducia ai servizi digitali, avendo migliorato le proprie capacità di utilizzo dei relativi strumenti, sarà più semplice affrontare crisi come quella sanitaria in atto e metterci al passo con i Paesi più avanzati.

I corsi

Il primo corso a partire a Trieste è “Dentro la notizia (su internet): cittadini informati, cittadini consapevoli”, il 22 luglio, a seguire tutti gli altri. In tutto il programma prevede, infatti, 5 corsi gratuiti di 12 ore ciascuno, ecco una breve descrizione dei percorsi:

A tutto Spid: accedere ai servizi online in un click

Per imparare ad utilizzare i servizi on line, attraverso il Sistema Pubblico di Identita? Digitale che viene rilasciato gratuitamente ai cittadini.

Dad facile in famiglia

Per imparare ad utilizzare gli strumenti e le piattaforme per gestire la propria formazione a distanza (FAD e DAD).

Dentro la notizia (su internet): cittadini informati, cittadini consapevoli:

Per imparare a conoscere le diverse fonti di informazione e verificare se sono attendibili o meno, comprendendo le differenze tra informazione, comunicazione e pubblicità in rete.

P.A. Pass (procedure amministrative semplici e sicure)

Per comprendere come dialogare con la Pubblica Amministrazione per richiedere servizi e prestazioni, utilizzando correttamente i canali istituzionali ed effettuare pagamenti anche con gli strumenti elettronici (PagoPA).

Quello che il web sa di noi

Per scoprire come navigare in sicurezza nella rete, acquisendo consapevolezza che e? necessario difendere la nostra privacy e la nostra identità on line, anche quando usiamo la posta elettronica, o i social network.

I corsi sono gratuiti, aperti a giovani e adulti ed è possibile partecipare a più di un corso. Giovanni Manisi