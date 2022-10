Professione Programmatore software: al via il corso gratuito di Enaip

Per rispondere al fabbisogno professionale delle aziende Televita S.p.a., CGS Information Technology S.r.l. e DOTCOM Quality Information Technology S.r.l sempre alla ricerca di nuove figure in grado di gestire le attività di programmazione JAVA - ANGULAR; LA Regione Friuli Venezia Giulia ed Enaip hanno organizzato il corso TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE JAVA E ANGULAR.

In sostanza le aziende offrono un contratto di apprendistato, se in possesso dei requisiti, o un contratto a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, previa frequentazione di un corso di formazione gratuito della durata complessiva di circa 450 ore, di cui 136 di stage. La formazione è finanziata dal progetto PIPOL FVG/Garanzia Giovani e PIPOL FVG/Progetto Occupabilità. I candidati devono inviare il curriculum tramite il portale internet o la app mobile LavoroFVG (https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-64733) avranno la possibilità di partecipare alle selezioni, la cui data verrà comunicata tramite e-mail.

Il corso è finalizzato a far acquisire conoscenze ed abilità nella gestione di database e nell’uso di SQL e NoSQL per effettuare ricerche ed estrazione dati anche complesse; permetterà agli allievi di acquisire le competenze necessarie per scrivere il codice, eseguire il debug e il test, documentare e comunicare le fasi di sviluppo del software. Attraverso lo stage, gli allievi avranno la possibilità di sperimentare in un contesto aziendale sia le competenze acquisite durante la formazione d’aula, sia le competenze trasversali relative alla capacità di rapportarsi efficacemente con un team di lavoro.



Per iscriversi non è richiesta alcuna esperienza ma attitudine, motivazione e forte interesse per la programmazione. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di linguaggi di programmazione e ambienti di sviluppo, nonché l’aver già avuto esperienze, anche non professionali, nell’elaborazione di progetti in tale ambito. Il Corso si svolge nella sede Enaip Friuli Venezia Giulia di Via dell’Istria, 57 a Trieste. Tutte le informazioni nel sito www.enaip.fvg.it.