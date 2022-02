Diventa Salesforce consultant: a marzo il corso di Enaip Fvg e Techstar

Dalla collaborazione di EnAIP FVG con Techstar Srl nasce un nuovo corso per diventare Salesforce consultant. Il corso, rivolto a laureati di primo e secondo livello e in partenza all'inizio di marzo 2022, e? totalmente finanziato da Techstar Srl e ha l’obiettivo di formare i futuri Salesforce consultant, attraverso la preparazione teorica e pratica alla certificazione Salesforce Administrator. Salesforce e? l’azienda leader mondiale nel cloud computing e negli strumenti alla base della digital transformation delle imprese.

Salesforce: valori e competenze

Fondata su valori quali innovazione, fiducia, uguaglianza, Salesforce e? l’interlocutrice di riferimento anche in Italia per il software in cloud, come CRM e marketing automation. Quella di Salesforce consultant e? oggi una delle professionalita? piu? ambite sul mercato internazionale, al centro di importanti progetti di digital trasformation grazie a capacita? di analisi, progettazione e gestione delle piattaforme di cloud computing. Gli studenti acquisiranno tutte le competenze di base su Salesforce, imparando a sfruttare gli innovativi strumenti in cloud presenti oggi sul mercato per sostenere la crescita delle aziende.

I temi del corso

Tra i temi cardine del corso: Configurazione e setup degli strumenti Studio delle varie tipologie di applicazioni Produttivita?, collaborazione e automazione dei processi Gestione e analisi dei dati. Al termine della formazione gli allievi sosterranno l’esame per conseguire la certificazione ufficiale Salesforce Admin, primo step nella carriera di consulenza in ambito Salesforce. Techstar e? l’azienda, basata a Udine, nata da un’idea di Marco Zanuttini e creata da un team di esperienza pluriennale e competenze trasversali. Fedele alla propria vocazione di ricerca e innovazione, Techstar unisce lo sviluppo di soluzioni per il Metaverso alla consulenza avanzata in ambito Salesforce, per offrire alle imprese gli strumenti piu? avanzati per la digital transformation del business. Techstar assumera? i migliori corsisti, inserendoli nell’attuale Team Salesforce. Per informazioni ed iscrizioni: Morena Sejko / m.sejko@enaip.fvg.it