Enaip e Urmet insieme per una giornata all'insegna della formazione "smart"

Continua la collaborazione tra Enaip Friuli Venezia Giulia e URMET, l'azienda italiana leader nel settore della progettazione e produzione di sistemi integrati di videocitofonia, automazione e controllo accessi per gli edifici e sistemi professionali di sicurezza. Il 18 maggio, in particolare, è stata una giornata piuttosto densa, con due diversi eventi al mattino ed al pomeriggio, svoltisi entrambi nel centro congressi Enaip di Pasian di Prato (UD).

Al mattino si è svolta la Consegna dei Diplomi a conclusione del percorso di formazione con cui Urmet ha deciso di premiare i ragazzi del primo anno con un Attestato di frequenza al Corso base per l’installazione, la manutenzione e il controllo della qualità dei sistemi smarthome @yokis Urmet. Anche dietro le mascherine, i sorrisi dei nostri ragazzi ci dimostrano come sappiano cogliere l’importanza di queste opportunità per inserirsi con soddisfazione nel mondo del lavoro ed aspirare a traguardi importanti. Il pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00 si è invece tenuto il meeting tecnico-commerciale “Comunicare secondo Urmet”, un evento per gli specialisti di settore dedicato alla presentazione di IPerTalk: un sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con nuovi modi di comunicare.

Enaip FVG si dimostra ancora una volta protagonista, non solo al fianco di ragazzi e adulti, ma anche delle aziende che desiderano proiettarsi verso un futuro sempre più tecnologico e all’avanguardia. URMET è un'azienda italiana leader nel settore della progettazione e produzione di sistemi integrati di videocitofonia, automazione e controllo accessi per gli edifici e sistemi professionali di sicurezza, e da diversi anni collabora con Enaip Friuli Venezia Giulia.