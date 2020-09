Enaip Fvg, in arrivo due corsi professionali nei settori elettrico ed elettronico

Entrare e soprattutto capire il mondo del lavoro non è sempre semplice. Spesso chi fa molti sacrifici nel corso dei propri studi per raggiungere un obiettivo o un titolo, ha la pretesa, giustamente, di trovare un'occupazione che possa dar loro un motivo d'orgoglio, una soddisfazione. Questo desiderio comporta ovviamente una manchevolezza verso altre occupazioni, come ad esempio quelle nel mondo dell'artigianato. Figure come cablatori, installatori domotici ed elettronici o anche elettricisti sono molto richieste nel mercato professionale. Proprio per questo avere un punto di riferimento che possa aiutarti ad acquisire competenze da intersecare con la ricerca del mercato, diventa fondamentale. In questo contesto si inseriscono le scuole professionali, capaci di unire corsi di formazione e pratica, per preparare in maniera completa i giovani.



In Friuli Venezia Giulia, in questo ambito, spicca ENAIP Fvg, che organizza percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dedicati ai giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del diploma di terza media e che, dal 14 settembre farà partire i corsi “Operatore elettrico - Installatore di impianti di automazione industriale” e “Operatore elettronico - Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali”. Entrambe le figure professionali hanno un ruolo strategico soprattutto grazie al Bonus Fiscale per impianti elettrici, sistemi di sicurezza ed Ecobonus 2020 introdotto dal Governo da maggio 2020, che prevede una detrazione IRPEF pari al 50% di quanto speso per i lavori di ristrutturazione effettuati sull'abitazione (massimo di spesa pari a 96.000 euro, ripartito in 10 quote annuali di pari importo). Un'occasione per chi desidera installare dispositivi come allarmi, citofoni, telecamere – e non solo - o puntare al risparmio energetico.

I corsi

Il corso “Operatore elettrico - Installatore di impianti di automazione industriale”, di durata triennale, vi faranno acquisire diverse competenze che vi permetteranno di trovare facilmente occupazione in aziende artigiane o di piccole dimensioni nel settore dell’impiantistica elettrica civile e terziaria. Imparerete quindi tutto ciò che riguarda:

- alimentazione prese

- quadri elettrici di protezione e distribuzione

- reti informatiche impianti citofonici e videocitofonici

- impianti di antenne analogiche e digitali

- impianti di antifurto

- impianti fotovoltaici, impianti di automazione domestica (domotica)

- impianti elettrici di centrali termiche

- impianti industriali di automazione e di distribuzione.

Verranno inoltre acquisite anche in ambito industriale alcune semplici competenze di base. Va evidenziato che la preparazione acquisita permette di frequentare successivamente, senza incontrare difficoltà, qualsiasi corso di specializzazione del settore elettrico.

Con il corso "Operatore elettronico - Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali" invece, anch'esso triennale, acquisirete diverse competenze non solo legate all'assistenza tecnica, ma anche alla riparazione e manutenzione delle nuove apparecchiature e impianti connessi che negli ultimi anni sono diventate sempre più miniaturizzate e sofisticate.