Lavoro: le figure più ricercate e l'offerta formativa di Enaip FVG dopo le medie

Entrare nel mondo del lavoro non è sempre semplice. Spesso chi fa molti sacrifici nel corso dei propri studi per raggiungere un obiettivo o un titolo, ha il desiderio e, giustamente, anche la pretesa di trovare un'occupazione che possa dar loro soddisfazione.

Addetto alla logistica

Oggi il mercato del lavoro è quanto mai complesso da decifrare, una cosa è certa però: figure come gli addetti alla logistica, installatori di impianti domotici o anche elettricisti sono molto richieste nel mercato professionale. Basti citare il boom degli e-commerce e delle vendite a distanza ed il conseguente sviluppo del comparto della logistica e delle spedizioni.

Domotica

Altro interessantissimo indirizzo di studi è il corso di qualifica che specializza nella domotica: anche qui il mercato è letteralmente esploso, grazie al superbonus e al proliferare di dispositivi sempre più connessi ad internet e la ricerca di tecnici è elevatissima.



È in questo contesto che operano le scuole professionali, capaci di unire nei loro corsi di formazione teoria e pratica, per preparare in maniera completa i giovani. E con un forte collegamento con le imprese. In Friuli Venezia Giulia, in questo ambito, spicca l’attività di ENAIP FVG, che organizza percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dedicati ai giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del diploma di terza media.

I corsi

A Trieste Enaip FVG, propone dei corsi triennali di qualifica professionale che preparano figure interessanti e molto richieste dal mercato del lavoro nei settori dell’automotive, della domotica, nel settore elettrico e nella logistica. I corsi attivi a Trieste sono i seguenti:

Manutentore autovetture e motocicli;

Installatore di impianti domotici e speciali;

Installatore di impianti elettrici civili e industriali;

Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino.



Tutti i corsi si sviluppano nell’arco di tre anni, le lezioni sono diurne con frequenza obbligatoria. Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stage presso aziende legate al percorso di studi scelto, possibili grazie alle numerose partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo.

Al termine gli allievi otterranno una Qualifica professionale rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, valida per espletare l’obbligo scolastico. Gli allievi potranno continuare gli studi frequentando un IV anno. Le iscrizioni sono sempre aperte, così come la possibilità di visitare sede e laboratori e conoscere gli operatori, tutte le informazioni si trovano nel sito www.enaip.fvg.it.