La cultura del saper fare: il mondo delle aziende e la formazione si incontrano a Gorizia

Il mondo delle aziende e della formazione si incontrano. È successo oggi, 22 giugno, nella sede Enaip di Gorizia grazie a un incontro che rappresenta una tappa fondamentale di un ambizioso obiettivo partito da una collaborazione tra l’azienda Goap d.o.o. Nova Gorica, importante player mondiale delle tecnologie IoT per la domotica, ed Enaip Fvg, istituto di formazione professionale di riferimento della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il pretesto è stato quello della consegna da parte del Ceo di Goap agli allievi del 4° anno del corso di qualifica professionale per Tecnico Elettrico, anno 2021/22, dell’attestato di competenza relativo alle tecnologie e moduli Goap-Qubino di domotica nell’ottica di un consolidamento della collaborazione tra le due realtà, ma l’evento ha preso una piega subito più ampia, in chiave transfrontaliera ed europea e culturale, inserendosi in pieno nelle attività per la Capitale Europea della Cultura GO!2025.

«La difficoltà energetica è sotto i nostri occhi – ha affermato Leon Kralj, Ceo Goap d.o.o. Nova Gorica nella presentazione dell’evento –. E come risolvere questo problema? Con la tecnologia ed iniziando ad ascoltare le persone, fin dai bambini delle scuole per comprendere le esigenze di tutti”. Ed infatti l’azienda ha voluto dare un riconoscimento alla Dornberk Primary School ed alla scuola primaria di Dornberk e alla Technical Education Copenhagen – Danimarca, per la collaborazione».

Il tema della formazione è stato ripreso da Paola Stuparich, direttrice generale di Enaip che ha affermato: «Abbiamo bisogno di sviluppare una filiera formativa dove, dalla scuola primaria all’università, passando per la formazione professionale ci sia una collaborazione vera con le imprese, per comprenderne i reali fabbisogni formativi e questo progetto ne è un esempio virtuoso».

In un contesto in cui il tema dell’energia ha assunto un ruolo così importante a livello globale i vantaggi per gli uni e gli altri sono particolarmente evidenti e la cultura del “saper fare bene”, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico sono fondamentali per il benessere dei cittadini. A questo tema Enaip Friuli Venezia Giulia ha risposto già quattro anni fa trasformando lo storico corso di qualifica triennale di Operatore Elettronico di Trieste in Operatore alla Domotica, raccogliendo così le suggestioni che arrivavano dal mondo delle imprese e che chiedevano queste figure di professionisti che, come ha affermato Luca Alborghetti, direttore dell’area giovani dell’Enaip «non solo trovano subito lavoro perché le aziende li aspettano, ma possono perfino permettersi di scegliere».

Per scoprire più da vicino le caratteristiche del percorso, Enaip ha organizzato nella sede in via dell’Istria il 6 luglio, dalle 9.00 alle 13.00 un Open Day in cui poter visitare strutture e laboratori, conoscere da vicino i programmi ed incontrare i coordinatori ed i docenti del percorso.