Qualifiche professionali Enaip Fvg: ecco le date degli gli open day a Trieste

TRIESTE - Anche quest’anno presso l’EnAIP Friuli Venezia Giulia verrà organizzato come di consueto, l’appuntamento di orientamento formativo dedicato a ragazze e ragazzi in uscita dalla scuola media. EnAIP FVG, ente di formazione riconosciuto dalla Regione e dalla lunghissima tradizione, sarà aperto a genitori e ragazzi presso la sede di Trieste per presentare l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Il Centro EnAIP di Trieste sarà aperto ai genitori e ai ragazzi: ci sarà un incontro con docenti e tutor che saranno a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie in merito ai percorsi disponibili e alle modalità di iscrizione agli stessi. Inoltre è prevista una visita della struttura, delle aule e dei laboratori. Le date per la sede di Trieste saranno le seguenti:

Martedì 19 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 19.00

Sabato 13 gennaio 2024 dalle 9.30 - 12.00

Giovedì 25 gennaio 2024 dalle 17.30 alle 19.00

I percorsi programmati per il prossimo anno formativo all’EnAIP di Trieste sono i seguenti:



Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Manutentore autovetture e motocicli

Il percorso è adatto per chi vorrebbe esercitare il proprio lavoro in concessionarie di case automobilistiche o in aziende a carattere artigianale come le autofficine di riparazione. La richiesta lavorativa per queste figure è sempre elevata sia in ambito della diagnosi elettronica e delle revisioni sia nei comparti elettronico e meccanico di altre aziende.

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici - Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino

È l’unico corso di questa tipologia che viene svolto in Regione, nato per rispondere alle esigenze nate dalle richieste delle aziende nel territorio. Il percorso mira a formare addetti che si occupino di logistica integrata e di gestione dei processi di magazzino che potranno essere poi inseriti in aziende che offrono servizi logistici, di spedizioni e/o acquisizioni di merce in ambito nazionale o internazionale. Vista la sempre crescente richiesta delle aziende in ambito elettrico e meccatronico, EnAIP FVG ha voluto declinare il percorso di Operatore elettrico in 2 profili diversi:

Installatore di impianti domotici e speciali

Percorso adatto per chi è interessato vuole acquisire conoscenze e competenze in ambito elettrico con particolare riguardo ai settori quali: la videosorveglianza, la domotica, il controllo accessi, le reti informatiche e in generale gli impianti elettronici. Le imprese del settore segnalano con costanza la necessità di reperire professionalità nel campo del montaggio e dell’assistenza tecnica, della riparazione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti ad esse connessi.

Installatore di impianti elettrici civili e industriali

Per chi adeguandosi ai contenuti e alle evoluzioni del settore vuole esercitare propria professione studiando gli impianti elettrici del comparto civile e al terziario. L’elettricista potrà poi trovare occupazione in aziende nei settori dell’impiantistica elettrica civile ed industriale ma potrà anche intraprendere una propria attività imprenditoriale.

I corsi durano 3 anni con lezione diurne con obbligo di frequenza. Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stage presso aziende legate al percorso di studi intrapreso, grazie alle numerose e consolidate partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo. Al termine gli allievi ottengono una Qualifica professionale rilasciata dalla Regione FVG, valida per espletare l’obbligo scolastico. Si precisa che gli studenti potranno proseguire il loro percorso di studi per raggiungere una specializzazione e/o una qualifica quinquennale presso strutture pubbliche o private.