“Classici ad Alta Voce”: gli studenti e gli ex allievi del Petrarca leggono l'Eneide

TRIESTE - Il progetto “Classici ad Alta Voce”, proposto dall’Associazione ex allievi del Liceo Petrarca in collaborazione con il Liceo classico e linguistico Petrarca e in coorganizzazione con il Comune di Trieste, giunge quest’anno alla quarta edizione: dopo la lettura pubblica integrale della Divina Commedia, dell’Iliade e dell’Odissea, viene affrontata la lettura integrale dell’Eneide, chiudendo il cerchio dei classici più presenti nell’immaginario letterario italiano, nello stretto legame che li unisce.

Il poema di Virgilio sarà letto in quattro puntate: il 20 ottobre in piazza Cavana (in caso di maltempo nella sala comunale di via dei Capitelli, 2), il 24 novembre, il 12 gennaio e il 1° marzo nella sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich. Al primo incontro sarà presente l'Assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio. Il progetto riprenderà in primavera con un ultimo appuntamento: sarà letta una scelta di passi dai dialoghi di Platone il 24 maggio, nuovamente in piazza Cavana. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 15.30 e dureranno circa tre ore. Il pubblico naturalmente può usufruirne totalmente o anche solo per una parte: una piccola parentesi letteraria, che si spera possa essere interessante e piacevole.

Il progetto vuole offrire, agli studenti e alla cittadinanza tutta, l’occasione di riflettere su quanto sia radicata e importante la presenza dei classici nella cultura occidentale e questo ad ampio spettro - dalla letteratura all’arte, alla filosofia, ai temi della vita quotidiana - e quale sia il contributo della cultura umanistica alla crescita individuale e al progresso civile e sociale. La lettura dell’Eneide sarà preceduta da una lezione introduttiva, dedicata agli studenti del Petrarca, ma aperta anche al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili, che si terrà giovedì 12 ottobre nell’Aula Magna del Liceo Petrarca, in via Rossetti, 74: Marco Fernandelli, professore di Lingua e Letteratura Latina presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste e studioso di Virgilio, proporrà un’Introduzione all’Eneide.