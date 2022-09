"Il 14 per cento delle famiglie in regione non riesce a pagare le bollette"

"Il 14 per cento delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, secondo una stima di CGIA, ad oggi non è in grado di pagare le bollette. La povertà energetica può e deve essere combattuta accelerando il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili". È la proposta di Adesso Trieste, che ha presentato ieri il progetto WEL - Welfare Energetico Locale. Coordinato dalla Fondazione Basso e dal Forum Disuguaglianze e Diversità, WEL coinvolge cinque organizzazioni locali italiane: Ecolo’ a Sesto Fiorentino e a Firenze, Adesso Trieste a Trieste, AmbientalMente a Lecco, Progetto ConcittaDino a Varese, Coalizione Civica a Bologna.

Nell’ambito del percorso sui territori, l’obiettivo è la formulazione di proposte concrete relative alla conversione ecologica della città e la costituzione di comunità energetiche: gruppi più o meno estesi di cittadini che si consorziano per l’autoproduzione di elettricità con il fotovoltaico, mettendosi al riparo dalle speculazioni dei mercati che arricchiscono pochi e impoveriscono tanti.

Oggi alle 18.00 in Piazza Puecher si terrà un primo incontro pubblico per avviare un percorso di discussione che coinvolga istituzioni, enti di terzo settore, associazioni e fondazioni e categorie sindacali attive a Trieste. Nelle prossime settimane il gruppo di lavoro di Adesso Trieste procederà alla mappatura della povertà energetica del territorio e all’analisi degli strumenti in campo per contrastarla.

In conferenza stampa è intervenuto Vittorio Cogliati-Dezza, del coordinamento del ForumDD e già presidente nazionale di Legambiente: “L’obiettivo progetto è la realizzazione di proposte per garantire a tutte e tutti l’accesso all’energia, che oggi è un tema più che mai attuale. - ha detto - Intendiamo unire ambiente e questione sociale, mappando i territori e gli strumenti normativi a disposizione: Paesc e Pums su tutti, ma anche i regolamenti socio-sanitari e delle politiche abitative”. “Nel comune di Trieste non esiste un osservatorio che rilevi la povertà energetica. Senza capire quante persone e quali luoghi vivono di più questo problema, non è possibile mettere in campo delle risposte credibili. Nei prossimi giorni inizieremo a rilevare il fenomeno e a costruire una rete di soggetti che possa contribuire alla ricerca e alla costruzione di proposte. Approfondiremo il contesto locale rione per rione, e individueremo diverse soluzioni a partire dai bisogni dei residenti. - ha rilevato Giovanni Carrosio, docente, coordinatore scientifico del progetto WEL a Trieste e membro del coordinamento del ForumDD”.