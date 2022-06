Energy Specialist: in Fvg il corso per diventare tecnici superiori per l’energia

Il corso forma Tecnici Superiori specializzati nell’analisi e nella gestione di sistemi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia, fino ad assumere il ruolo di Energy Manager.

Il prestigioso MITS, Istituto Tecnico Superiore Malignani – Udine, unico Meccatronico del Friuli Venezia Giulia e unico Aeronautico per la manutenzione del nordest d'Italia, ha aperto le Iscrizioni per l'ammissione al corso "Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti energetici – Energy Specialist”.Il corso, della durata complessiva di 2.000 ore, 2 anni da ottobre 2022 a Giugno 2024,

forma Tecnici Superiori specializzati nell’analisi e nella gestione di sistemi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia. Si tratta di una figura altamente specializzata e di grande attualità in grado di Interviene nelle diverse tipologie impiantistiche applicando le procedure appropriate nei casi di anomalie di processo, programma e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli impianti di cui valuta l’affidabilità.

L’Energy Specialist ha un’approfondita conoscenza delle fonti energetiche rinnovabili e delle normative di riferimento del settore, analisi di fattibilità ambientale, ma anche tecnologie abilitanti Industria 4.0. Durante il percorso l'allievo/a acquisisce competenze tecnico professionali come l'applicazione della normativa energetica e valuta l’impatto ambientale dei sistemi energetici; il monitoraggio ed elaborazione di dati sulle prestazioni energetiche di impianti e/o strutture di produzione e programmazione e gestione dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di cui valuta l’affidabilità ed esegue verifiche strumentali e di del funzionamento, con particolare riguardo all’efficienza e al risparmio energetico e utilizzo energie rinnovabili.

Al termine del percorso si consegue un Diploma di Tecnico Superiore 5° livello del quadro europeo delle qualifiche EQF European Qualifications Framework rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Il titolo conseguito consente l’inserimento nel mondo del lavoro, l’accesso a concorsi pubblici e l’eventuale prosecuzione all’università con riconoscimento di crediti formativi.

I candidati che vorranno iscriversi al corso dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (Istituti tecnici, Licei, Istituti professionali).

Maggiori informazioni, bando e modulo di iscrizione sono disponibili qui.