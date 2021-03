Ennesima festicciola con schiamazzi in zona rossa: sanzionate due donne e un uomo

È successo in via delle Docce. Intervenuta la Polizia di Stato dopo una segnalazione

La scorsa notte, poco prima dell’1, personale della Squadra Volante della si è recato in uno stabile di via delle Docce per la segnalazione di schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli operatori vi hanno trovato tre persone intente a festeggiare, in violazione della normativa antipandemica. Dopo le formalità di rito, due donne e un uomo sono stati sanzionati.