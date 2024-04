Ancora sangue in centro: ferito un giovane durante una lite

TRIESTE - Non si arresta la lunga serie di episodi violenti in pieno centro e alla luce del sole: oggi, alle 18:30 circa, in via Carducci, è stato soccorso un giovane di origine straniera con ferite sul corpo, probabilmente inflitte con un'arma da taglio. Le operazioni di soccorso sono avvenute all'altezza del civico 24, davanti a uno degli ingressi del negozio "Douglas". Il presunto aggressore sarebbe già stato individuato dai carabinieri. Sul posto anche il 118 e la polizia. Notizia in aggiornamento.