Ennesimo accoltellamento in centro: soccorso un 30enne in via Carducci

TRIESTE - Non si arresta la lunga serie di episodi violenti in città, in pieno centro e alla luce del sole. Oggi, alle 18:30 circa, in via Carducci, è stato soccorso un uomo di 30 anni di origine senegalese, con ferite da arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni l'accoltellamento sarebbe avvenuto in piazza dell'Ospitale, poi il ferito è scappato fino a raggiungere via Carducci, trovando riparo nel tunnel che conduce a una delle entrate del negozio Douglas. L'uomo non è in pericolo di vita ma ha perso molto sangue da una ferita alla spalla. Non è accertata al momento la dinamica della lite ma il presunto aggressore, un cittadino georgiano, è già stato individuato dai carabinieri, che lo hanno portato via in evidente stato di alterazione alcolica. Stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe agito per difendere la compagna da presunte molestie da parte del 30enne. Sul posto anche il 118, che ha portato via il ferito in stato vigile e cosciente, e la polizia.