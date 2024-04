Urla, schiaffi e spintoni: ennesima rissa notturna in piazza Perugino

TRIESTE - Ennesima maxi rissa in piazza Perugino con urla, schiaffi e spintoni. Come riporta Telequattro, è successo nella notte tra il 28 e il 29 aprile e l’episodio ha coinvolto una quindicina di persone, molte delle quali in stato di forte ubriachezza. Intervenuta la polizia e i carabinieri in almeno due occasioni: una in tarda serata e una nella notte, ma all'arrivo delle volanti i gruppi si disperdevano. Nella zona, in cui questi episodi sono all’ordine del giorno, gravitano bande di stranieri, tra cui cittadini nordafricani, dell’Est Europa e colombiani. Il questore di Trieste, in una recente intervista a Trieste Prima, ha dichiarato che piazza Perugino è tra le aree maggiormente monitorate dalla polizia perché spesso teatro di violenza ed episodi analoghi.