Ennesima "truffa dell'avvocato", maxi furto da 10mila euro: arrestato 22enne

GORIZIA - L'ennesima "truffa dell'avvocato" si è consumata il mese scorso a Gorizia da parte di un 22enne italiano residente a Napoli a danno di una coppia di anziani. Dopo aver rubato quasi 10mila euro in gioielli, il giovane è stato arrestato dalla polizia del capoluogo isontino. Il tutto ha avuto inizio nella mattinata del 15 aprile scorso sono state segnalate alla Questura alcuni tentativi di truffa commessi da malintenzionati che si fingevano avvocati e inscenavano un finto incidente che sarebbe stato causato da un congiunto delle vittime. I soggetti chiedevano quindi dei soldi per ottenere la sua immediata liberazione dall'arresto.

Gli agenti hanno così predisposto predisposto un servizio di osservazione della squadra mobile, che ha condotto ad un sospettato non residente in città e poco prima controllato dalla polfer e da una volante in zona stazione. Il 22enne non aveva saputo dare spiegazioni della sua presenza in città ed era stato quindi pedinato. Il personale di polizia lo ha visto quindi entrare in un edificio in via Dell’Ospitale, per poi uscirne tenendo in mano un sacchetto. La polizia lo ha così perquisiti, trovando nel sacco oltre 150 grammi di monili in oro, evidentemente provento di furto, per un valore ricompreso tra i 7mila e i 10mila Euro.

Gli operatori hanno così raccolto le dichiarazioni delle vittime del reato, identificate in una coppia di anziani residenti in quell'edificio, che hanno confermato di aver consegnato i monili in quanto precedentemente convinti da una persona al telefono a versarli per ottenere la liberazione del proprio figlio. Il giovane campano è stato poi accompagnato alla caserma “Massarelli" e, al termine delle procedure di rito, portato nel carcere di Gorizia. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata alla coppia. Un episodio analogo è avvenuto lo scorso 29 marzo, con un furto da circa 20mila euro, sempre nel capoluogo isontino.