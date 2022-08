"Xè nato disgrazià": ennesimo incidente per il tram di Opicina

Dopo sei anni di attesa, prima ancora della ripartenza ufficiale, il tram di Opicina rimane coinvolto in un altro incidente, stavolta meno rilevante. Come riporta il Piccolo, durante un giro di prova il tram è stato urtato da un’auto vicino al quadrivio di Opicina. Il mezzo pubblico aveva la precedenza e la signora alla guida, probabilmente non abituata a vederlo ancora in circolazione, non si è fermata in tempo. La donna non risulta essere ferita ma è stata sanzionata. Solo un piccolo danno a un fanale per il tram, che è ormai fermo (salvo prove tecniche) dal 2016, dopo un incidente che aveva causato 8 feriti.