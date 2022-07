Ennesimo passeur arrestato a Fernetti, 43 migranti rintracciati in un giorno

L’ennesimo passeur è stato arrestato dalla Polizia di frontiera nella notte tra il cinque e il sei luglio, intorno all’1:30. In tutto sono stati 43 i migranti intercettati tra ieri notte e la giornata di oggi nella zona di Fernetti. Di questi, sarebbero stati una decina quelli trasportati in auto o aiutati dal presunto passeur. Gli altri 33 sono arrivati in due gruppi distinti tra ieri sera e questo pomeriggio, soprattutto da Pakistan e India. Tra loro nessun minore. Ancora non si conosce la nazionalità dei migranti, sono in corso le procedure di identificazione e segnalazione da parte delle autorità competenti. Anche nella notte tra il quattro e il cinque luglio sono stati arrestati quattro passeur tra il valico di Basovizza e il centro abitato.