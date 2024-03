Il triestino Enrico Pogorelz incanta i giudici a The Voice Senior

Dopo aver incantato i giudici di The Voice Senior con la sua personale versione di "Unchain my heart" di Joe Cocker, il triestino Enrico Pogorelz detto "Pogo" è entrato nella squadra di Loredana Bertè. Durante l'ultima puntata del programma televisivo in onda sulla Rai Pogorelz ha sorpreso Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e la stessa Loredana nazionale. Ci ha messo qualche secondo a convincerli della qualità della sua performance, fatta partire con l'armonica a bocca e, subito dopo, con il giusto attacco allo storico pezzo. Alla fine della canzone Pogorelz si è presentato, lasciandosi andare ad un divertente siparietto con Gigi D'Alessio. "Trieste e Napoli sono gemellate, non lo sapete? Vieni nella mia squadra Enrico, sarai come la bora, li spazzeremo via tutti" così il cantautore napoletano. Nel frattempo Loredana Bertè lo ha incalzato, chiedendogli di non credere agli altri giudici e di scegliere diversamente. Alla fine, dopo aver menzionato gli amici presenti sul palco, "Pogo" ha fatto la sua scelta: "Da piccolo avevo la sua foto nel diario, vado nella squadra di Loredana".