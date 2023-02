Il nuovo vescovo di Trieste è Enrico Trevisi

TRIESTE - Enrico Trevisi è il nuovo vescovo di Trieste. Nato ad Asola il 5 agosto 1963, il reverendo ha retto la parrocchia di Cristo Re a Cremona dal 2016. L'annuncio è arrivato durante il tradizionale evento organizzato dalla Diocesi di Trieste per il passaggio di testimone previsto in tali occasioni. Monsignor Gianpaolo Crepaldi ha letto il messaggio di saluto alla città. Lascia la Diocesi di Trieste (ma non il capoluogo giuliano, dove rimarrà a vivere) dopo 13 anni. "Ho già cominciato a pregare per Trieste" queste le parole dette da Trevisi a Crepaldi, durante il colloquio avuto con l'ex numero uno dell'ecclesia tergestina.