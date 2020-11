Entra abusivamente in un edificio delle Poste: denunciato 23enne

Si introduce abusivamente nel palazzo delle poste di via San'Anastasio ma viene intercettato dalla Polizia. È successo a un cittadino achistano di 23 anni, che è stato denunciato per invasione di edifici. Gli agenti si sono mossi in seguito a una segnalazione del 112 e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che ha identificato lo straniero. Ricostruito l'episodio è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.