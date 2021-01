Enzo Mazzaro è il nuovo direttore della SC Cardiochirurgia

È stato conferito al dott. Enzo Mazzaro l’incarico di nuovo Direttore della SC Cardiochirurgia, a partire dal 1° aprile 2021. Il dott. Enzo Mazzaro vanta una lunga esperienza come Dirigente medico di 1° livello con incarico di alta specializzazione nella disciplina della Cardiochirurgia presso diverse Strutture Complesse di Cardiochirurgia del Nord Italia e ha ricoperto - dal 2015 a oggi - il ruolo di facente funzione di direzione di SOC. Il dott. Mazzaro vanta competenze tecniche nell’espletamento di attività di trapianto di cuore e cuore-polmone, nell’ambito della chirurgia coronarica, della chirurgia valvolare, in particolare quella riparativa mitralica, nell’ambito della chirurgia mininvasiva mitralica ed aortica e in quello della chirurgia dell’aorta toracica in elezione e in urgenza. Possiede, inoltre, competenze organizzative nell’ambito dell’attività in Heart Team e competenze gestionali nella promozione di attività innovative tecnologicamente avanzate. Dal 1993 si dedica alla produzione scientifica con innumerevoli pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali. La Direzione Strategica, augura buon lavoro al dott. Enzo Mazzaro che entra a far parte della squadra di ASUGI e ringrazia il dott. Aniello Pappalardo per tutto il prezioso lavoro svolto fino ad ora come Direttore della SC Cardiochirurgia.