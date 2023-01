Epifania ortodossa: la Comunità invita i cittadini alla benedizione del mare

Verrà celebrata giovedì 19 gennaio l'Epifania ortodossa, con processione e benedizione delle acque dal molo Audace: un rito che ha origini antiche e che ogni anno attrae molti triestini, anche non credenti. Come specifica una nota della Comunità religiosa serbo ortodossa, con la benedizione del vescovo S.E. Andrej ci sarà una processione lungo via San Spiridione, via Bellini e le rive, fino ad arrivare al molo Audace. La partenza è prevista alle 10:30, quando si concluderà la Santa Messa nella chiesa serbo ortodossa. Il parroco della chiesa di San Spiridione Taumaturgo, Rasko Radovic, spiega la nota, lancerà la Santa Croce nel mare e alcuni fedeli si tufferanno nelle gelide acque del bacino San Marco per recuperarla ottenere una particolare benedizione. "Ovviamente - spiega la Comunità - tutti i cittadini sono invitati a vivere con noi la gioia di questa importante festa dell'anno liturgico, e sarà un piacere rivolgere loro il nostro tradizionale saluto, che viene pronunciato nell'occasione: Bog se javi, Dio si è manifestato".