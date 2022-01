Fiume di eroina dalla Turchia e cocaina dalla Colombia, in Dalmazia maxi sequestro di 280 kg

Un fiume di droga collega il Sudamerica all'Europa, passa attraverso i porti adriatici e da lì inonda il mercato continentale. La polizia di Ploce (nella Dalmazia meridionale, in Croazia) ha dato notizia di due maxi sequestri di stupefacenti, rispettivamente di 220 chilogrammi di eroina e di 62 chilogrammi di cocaina, effettuata all'interno dello scalo dalmata lo scorso novembre. Il valore della droga, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato all'incirca 17 milioni di euro.

L'operazione è stata messa a segno da agenti di polizia delle questure di Ploce, Zagabria e Spalato. La nave dove era stata scoperta l'eroina proveniva dalla Turchia (principale area di transito della droga proveniente dall'Asia) e al suo interno erano stati nascosti dei lingotti di piombo, riempiti con la sostanza. La cocaina proveniva invece dalla Colombia, da dove era partita a bordo di un mini container sistemato a 16 metri di profondità, sotto lo scafo della portarinfuse. A quest'ultima operazione hanno collaborato anche le unità antiterrorismo della capitale croata.

In entrambi i casi la purezza delle sostanze è risultata di altissimo livello. I comandanti e gli equipaggi delle navi, secondo le indagini, sono risulati completamente estranei al traffico. Nella contea raguseo-narentana negli ultimi 10 anni la polizia ha sequestrato 767 chilogrammi di cocaina, 289 chilogrammi di eroina e due tonnellate e mezza di marijuana. Fino a maggio, come riporta il sito di inchiesta Organized Crime and Corruption Reporting Project, il porto di Ploce non aveva la disponibilità di uno scanner in grado di analizzare grazie ai raggi X il contenuto dei carichi. Le indagini continuano.