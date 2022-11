Eroina, marijuana ed ecstasy: 22enne denunciato per spaccio

Viene trovato con addosso della sostanza stupefacente e, dopo la perquisizione domiciliare, viene denunciato dai Carabinieri di Borgo San Sergio per spaccio. È successo a un 22enne lo scorso 28 ottobre. Dopo la perquisizione personale, quella domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza, tra eroina, marijuana ed ecstasy, per un peso complessivo di oltre 3 grammi, oltre al materiale vario utilizzato per il loro confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.