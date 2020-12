Eroina, marijuana e soldi falsi in casa: arrestato spacciatore 64enne

Eroina, marijuana, denaro in contanti e anche banconote false: il tutto è stato rinvenuto in casa di un 64enne triestino, già noto alle forze dell’ordine e residente a Trieste, che è stato poi arrestato e condotto ai domiciliari dalla Compagnia dei Carabinieri di Trieste via Hermet. È successo nella tarda serata del 10 dicembre nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Le indagini

A seguito di mirati servizi di osservazione, gli investigatori avevano da tempo riscontrato un intenso traffico di acquirenti di sostanze stupefacenti in via Frescobaldi, riuscendo poi ad individuare un appartamento utilizzato dagli acquirenti triestini. All’interno dello stesso, e nelle sue pertinenze, gli investigatori hanno potuto rinvenire e sequestrare quasi 50 grammi di eroina, 130 grammi di marijuana e vari strumenti per il confezionamento delle dosi. Nella disponibilità del proprietario dell’appartamento, inoltre, sono stati rinvenuti ed opportunamente sequestrati oltre 4.000 Euro, provento dello spaccio, nonché svariate banconote contraffatte per un ammontare di 350 Euro.

Per tali motivi il 64enne è stato arrestato e successivamente condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un fenomeno che continua ad affliggere la realtà locale, e le attività di prevenzione e repressione in materia sono tra le tematiche maggiormente all’attenzione dell’Arma di Trieste. Nondimeno l’introduzione sul mercato di banconote false contribuisce a ledere il commercio ed una sana economia. Le attività di contrasto su entrambi i fronti continueranno, monitorando gli eventi di spaccio e micro- spaccio specie nei confronti dei giovani.