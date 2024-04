Comprava eroina a Capodistria e la spacciava in città: arrestata giovane triestina

TRIESTE - E' stata messa ai domiciliari la ventiquattrenne triestina (P.L.S., queste le iniziali) arrestata nei giorni scorsi dagli uomini del Nucleo interventi speciali della polizia locale con l'accusa di detenzione di eroina ai fini di spaccio. La decisione, dopo l'attività di indagine portata avanti dal mese di gennaio, è stata presa dal giudice per le indagini preliminari Massimo Tommassini. L'operazione è partita dopo una segnalazione circa la presenza, definita "sospetta", di alcuni adulti nell'area del parco giochi di piazzale Rosmini. Il personale del Nis ha quindi iniziato l'attività di osservazione e pedinamento, concentrando l'attenzione proprio sulla ragazza triestina.

I viaggi a Capodistria

Dagli elementi raccolti è emersa una "fiorente attività di spaccio di eroina nella zona di San Vito", oltre ad un dettaglio sulla provenienza della droga. La giovane triestina aveva la tendenza a recarsi a Capodistria "più volte alla settimana" e dove comprava lo stupefacente. L'ultima volta è stata quindi lo scorso 3 aprile. La ragazza stava rientrando dall'acquisto quando due autovetture della locale l'hanno intercettata lungo la strada statale 202. Dopo un primo controllo avvenuto in via D'Alviano, il personale di polizia l'ha accompagnata in caserma. Qui, dopo la perquisizione, sono spuntati 25 grammi di eroina, un quantitativo sufficiente a confezionare "circa un centinaio di dosi". La giovane è stata quindi portata in carcere e successivamente messa agli arresti domiciliari.