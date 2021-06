Dalla Slovenia a Servola in taxi con 100 dosi di eroina: arrestate due giovani

Qualche sera fa, a Servola, nell'ambito dei controlli antidroga nella periferia est della città, operatori del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale notavano scendere da un taxi sloveno due giovani donne e un uomo - già noto per reati connessi agli stupefacenti - e dirigersi verso Valmaura. Fermati per un controllo non emergeva alcun possesso di stupefacenti: ciononostante, i tre si dimostravano molto inquieti tanto da indurre gli operatori ad accompagnarli al comando di via Revoltella per una perquisizione più accurata e che avrebbe confermato il motivo di tanta agitazione: delle due donne, una era in possesso di 40 dosi di eroina e l'altra di 60. N.C. 18 anni e S.F. 20, venivano quindi arrestate con l'accusa di aver importato dalla Slovenia le numerose dosi di stupefacente con fini di spaccio in concorso tra loro. L'uomo è stato invece denunciato a piede libero per concorso in reato.