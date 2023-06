Tema di Maturità, le voci e le emozioni degli studenti al Carducci - Dante

TRIESTE - L’emozione per un rito di passaggio verso l’età adulta, qualche lacrima e l’ebbrezza di mettere alla prova le proprie capacità prima di affrontare il mondo del lavoro: questo e altro traspare dalle voci degli studenti del Dante - Carducci, intervistati all’uscita della scuola dopo la prima prova dell'esame di maturità. Oltre 1600 studenti hanno affrontato oggi questa prova a Trieste ma, vista la tipologia di prova, abbiamo deciso di chiedere le prime impressioni fuori da un istituto improntato alle discipline umanistiche.

Titoli che vanno “contro il pronostico rispetto alle tracce che si ipotizzavano - spiega Tancredi, studente del Dante -, come un D’Annunzio, che non capitava dal 2000 in poi, o Svevo a causa del centenario. Si immaginavano anche titoli sulla guerra in Ucraina e l’intelligenza artificiale, invece non c'erano. Comunque una scelta interessante: sono usciti Quasimodo e poi Moravia su "Gli Indifferenti" e la borghesia, che dava modo di analizzare il fenomeno dall’800 al '900 in poi. La traccia sull’identità nazionale, invece, era stata prevista, date le linee guida del Governo”. La scelta ha eluso le previsioni anche perché Moravia no era mai stato proposto in un tema di maturità, e Quasimodo mancava dal 2014, ma era già stato provosto più volte negli anni precedenti. Unica autrice donna Oriana Fallaci, nel tema argomentativo, con un brano di “Interviste con la storia”.

“Ho scelto Moravia - spiega lo studente, che per l’università punta alla facoltà di letteratura con indirizzo cinema e spettacolo - ho citato Nietsche, la perdita di valori, lo scombussolamento e la perdita dell’Io che ritroviamo nel 900. Per poi arrivare alla considerazione attuale che fa Pasolini in un articolo degli anni 70 in cui non parla più di borghesia del proletariato ma di un consumismo che ha distrutto qualsiasi classe sociale. In generale è stata una bella emozione, un bel passaggio di vita. Alcune mie compagne hanno pianto ma è normale, è la classica notte prima degli esami”.

Anche se è mancata l’intelligenza artificiale negli argomenti, il tema tecnologia è stato toccato dalla traccia di attualità: un brano de "L'Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp", articolo di Marco Belpoliti pubblicato nel 2018 da Repubblica. Così Andrea, studente 20enne che ha scelto questa opzione: “L’articolo parlava dell’attesa e di quanto sia importante ai giorni nostri, in cui tutto è rapido e sui siti web e whatsapp è tutto un botta e risposta. Il professore sostiene che la tecnologia presenti aspetti negativi in questo senso, io sono contro la sua tesi. Credo che l’attesa ci sia ancora, nello sport ad esempio. Nel canottaggio è importante quel momento prima dell’inizio della gara, in cui tutti siamo allineati e sappiamo che uno vincerà. Anche su whatsapp ho parlato dei sentimenti che si provano quando si aspetta il messaggio di risposta da una ragazza. Rispetto il punto di vista del professore, ma non è il mio”.

Altro titolo gettonato riguarda un brano del libro di Piero Angela "Dieci cose che ho imparato", in cui si chiede agli studenti una riflessione sul ruolo della creatività umana nella corsa verso l'innovazione e sul significato che ha per l’autore la “ricchezza materiale”. “Il testo parlava del progresso tecnologico - spiega la 18enne Amina - e del fatto che il presupposto del progresso, ossia l’elaborazione mentale delle grandi eminenze grigie, costa di più rispetto alla manodopera e alle materie prime. Ho collegato il discorso al tema delle multinazionali, perché la manodopera costa poco, tanto che queste aziende delocalizzano in paesi in cui possono avere vantaggi fiscali”.

In generale, sembra che non sia tanto il tema di italiano a spaventare gli studenti: “mi piace scrivere e credo di aver fatto un buon lavoro, mi preoccupa soprattutto la seconda prova, la versione di latino - spiega Alessandra, un’altra studententessa del Dante -, l’orale non mi impensierisce molto perché c’è ancora molto tempo per ripetere. Vivo questa esperienza come un transito verso la prossima tappa di un percorso che mi è abbastanza chiaro: vorrei iscrivermi all’università e studiare beni culturali”. Gli studenti hanno avuto sei ore di tempo per finire il tema d'Italiano, più che esausti sembrano elettrizzati e curiosi. Non tanto per le prove successive, quanto per le esperienze che arriveranno dopo.