Dà in escandescenze e danneggia più volte un condominio: ennesimo intervento della polizia locale

TRIESTE - Un uomo dà in escandescenze in un condominio di via Revoltella 5 e la polizia locale interviene. E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 agosto. Il fatto sarebbe l’ultimo di una lunga serie, infatti nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire più volte per calmare la persona, che abita nel palazzo e che in più episodi ha provocato danni. Tra questi, stando a quanto appreso, la rottura dei vetri del portone d’entrata, imbrattamenti con vernice spray e danneggiamenti agli impianti e alle porte di altri appartamenti. Stando alle testimonianze raccolte in loco, la pesante situazione si protrarrebbe da tempo, ma nell’ultimo periodo si è intensificata. Da parte delle autorità vige uno stretto riserbo sulla vicenda.