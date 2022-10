Esce di casa e fa perdere le sue tracce: si cerca un 53enne triestino

OPICINA - Si è allontanato dalla sua abitazione a Opicina e non vi ha più fatto ritorno. Si tratta di Pietro Gianeselli, 53enne triestino, scomparso da ieri, lunedì 24 ottobre. I familiari, preoccupati per l'insolito comportamento del loro congiunto, hanno presentato stamattina denuncia presso i Carabinieri di Villa Opicina, i quali hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. L'uomo si è allontanato a piedi e potrebbe trovarsi nella zona di Campo Sacro e Sgonico. Nella giornata di oggi è quindi stato allestito il campo base dei Vigili del Fuoco presso il piazzale della Stazione Carabinieri di Prosecco per le ricerche dell'uomo.