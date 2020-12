Fermo in auto in un bosco fuori dal suo comune: multato

Il nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina ha sanzionato ieri per la violazione normativa anti-Covid 19 un triestino, residente in città, che senza un giustificato motivo sostava in auto in zona boschiva a Rupinpiccolo, quindi in un comune diverso dalla propria residenza. Nel corso della giornata i Carabinieri della Compagnia di Aurisina hanno controllato complessivamente 60 auto e 100 persone, a cui sono state richieste le autocertificazioni per comprovare le ragioni degli spostamenti.