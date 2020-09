Ricercata da cinque anni, faceva la escort a Trieste: arrestata 28enne

Era ricercata a causa di una serie di furti commessi cinque anni fa nel pordenonese ma il suo annuncio online, in cui offriva prestazioni erotiche a pagamento in un appartamento in centro a Trieste, l'ha tradita. A riportare la notizia è Telefriuli. Il 25 settembre i carabinieri del Nucleo Investigativo di Pordenone hanno arrestato nel capoluogo regionale una cittadina di origini rumene di 28 anni che risultava latitante. La giovane nata a Bucarest era fuggita dall'Italia e si era rifugiata in Romania nel 2016 ma negli ultimi mesi, grazie ad indagini specifiche e soprattutto tra i suoi contatti social, i militari avevano capito che era tornata in Friuli Venezia Giulia.

Il finto appuntamento

Un maresciallo dell'Arma, attraverso un'analisi più approfondita, ha scoperto l'annuncio in cui la stessa donna aveva lasciato il suo numero di cellulare per poter essere contattata dai propri clienti. Un carabinieri si è finto interessato ed è riuscito a telefonarle e poi a fissare un appuntamento. Una volta all'interno dell'appartamento e dopo essere stato informato in merito al prezzo del rapporto sessuale - dai 50 ai 200 euro - ecco che è scattato il blitz da parte di altri carabinieri. Dopo l'identificazione la giovane escort è stata arrestata e condotta presso il carcere femminile di via del Coroneo.