Polizia di Stato: esercitazione congiunta tra Slovenia e Italia

TRIESTE - Si è tenuta nella mattinata di ieri, 19 settembre, un’esercitazione congiunta transfrontaliera tra la Polizia di Stato italiana e quella Slovena. L’esercitazione ricade nel Progetto ATHENA 2 che ha come obiettivo quello di dar seguito, in termini operativi, alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e all’accordo sottoscritto nel 2007 tra il Governo Italiano e quello sloveno sulla cooperazione transfrontaliera in tema di osservazione urgente e inseguimento di polizia.

L’attività, che ha visto impegnati alcuni equipaggi della Polizia di Stato e della Polizia slovena, si è svolta in due fasi lungo la fascia confinaria tra le città di Gorizia e Nova Gorica. Dopo un briefing iniziale, svolto presso la Caserma “F. Massarelli”, gli equipaggi del collaterale organo di polizia sloveno si sono diretti presso il valico di frontiera di Merna ed hanno simulato un inseguimento conclusosi nei pressi di Mossa. In seguito gli operatori della Polizia di Stato si sono diretti presso il valico di frontiera di Salcano per effettuare una seconda esercitazione che si è conclusa oltreconfine. Al termine delle esercitazioni tutti i partecipanti si sono riuniti per effettuare un debriefing nei pressi dell’abitato di Salcano.