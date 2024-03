Esercitazione della polizia con simulazione di persona scomparsa

TRIESTE - La OdV Gruppo di volontariato e protezione civile della Associazione nazionale della polizia di stato di Trieste, con sede a Duino Aurisina, ha organizzato con le unità cinofile mantrailing un addestramento con simulazione di ricerca persona scomparsa, come da relativo progetto presentato alla Protezione civile regionale lo scorso gennaio.

L’ addestramento è stato pensato per simulare quanto più possibile la realtà, motivo per cui l’attività addestrativa è stata estesa anche ai volontari della protezione civile del comune di Duino Aurisina. Il tutto si è tenuto questo weekend nelle zone boschive tra le zone di Malchina e Bristie. Nell’attività addestrativa sono state utilizzate le unità cinofile dal mantrailing (cosiddetti cani che utilizzano la discriminazione olfattiva e, che lavorano sempre connessi con il proprio conduttore a mezzo di un guinzaglio di circa 5 metri, quindi mai da soli in libertà) con il supporto degli operatori del gruppo e della squadra comunale per creare una sinergia nelle eventuali future operazioni di ricerca.

Vista la presenza in vari ambienti delle processionarie, potenzialmente pericolose per i cani che, nel mantrailing usano “il naso raso terra”, gli organizzatori hanno perlustrato varie zone, trovando idonee perché non trovate tracce delle processionarie, la zona del Monte Kohisce zona Malchina e una zona posta in periferia di Bristie, arrivando dalla provinciale SP TS 1 zona Santa Croce. Per quanto concerne l’accesso al Monte Kohisce, è stata presentata una richiesta scritta ai proprietari, che saputo il motivo si sono resi disponibili a dare il loro assenso.

In precedenza è stato effettuato un addestramento con un istruttore di un noto centro di formazione mantrailing tedesco il cui titolare è l'ispettore capo in quiescenza della polizia tedesca Jörg Weiß, formatore principale del mantrailing-quality e che tiene seminari in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo.

L’addestramento ha visto la sua presenza quale formatore sia per le Unità Cinofile che per i volontari, a cui è stato anche spiegato come “prelevare un campione d’odore” nel caso qualcuno di loro fosse già presente sul posto dove sono iniziate le ricerche, prima di eventuali contaminazioni involontarie da parte della presenza sul posto di più Soccorritori. In loco in entrambe le giornate, è stata sempre presente un’ambulanza. Come campo base, è stata scelta l’Allegra Fattoria sita in Malchina 23/A a Duino Aurisina.