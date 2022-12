Simulazione di incidente nella galleria ferroviaria sotterranea: previsti mezzi di soccorso a Roiano

E' prevista, nella notte fra venerdì due e sabato tre dicembre, un'esercitazione coordinata dalla Prefettura di Trieste e finalizzata a testare il flusso comunicativo fra Rete Ferroviaria Italiana e le sale operative dei Vigili del Fuoco e della Polizia Ferroviaria, la sala operativa regionale per le Emergenze Sanitarie (Sores) e la sala operativa della Protezione Civile.

L’esercitazione avrà ad oggetto la simulazione di incidente nella galleria ferroviaria sotterranea di “Cintura” a Trieste. Il rione di Roiano, e in particolare la via dei Moreri, saranno interessati da circolazione e sosta dei diversi mezzi di soccorso impegnati nell’operazione. Si ritiene opportuno avvisare preventivamente i residenti che il dispiegamento di forze in campo avrà solo finalità addestrative.