Si depila le parti intime al Bivio davanti a tutti: denunciato per atti osceni

Uno spettacolo insolito ha seminato scalpore tra i bagnanti del bivio di Miramare lo scorso lunedì: un uomo ha iniziato a fare una lunga e minuziosa toeletta, compresa di depilazione intima, davanti a tutti. Una pattuglia della Polizia Locale si è recata nei pressi del bivio di Miramare dopo essere stata avvicinata da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo il quale, incurante dei numerosi bagnanti - tra i quali diversi bambini -, si dedicava con perizia all'igiene del corpo: shampoo, doccia, barba, compresa la depilazione del torace e delle parti intime.

La denuncia

Gli operatori lo hanno fatto subito interrompere e ricomporre. Dopo averlo identificato (P.S., 37 anni) lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza, alla fattispecie penale si sono aggiunte anche le sanzioni per aver violato il Regolamento di Polizia Urbana (uso improprio delle fontanelle e comportamenti contrari al pubblico decoro e all'igiene). Le violazioni commesse prevedono anche l'applicazione del Daspo.

Le attività della Polizia Locale

La Polizia Locale - da anni, durante il periodo estivo - investe parte delle sue energie sul lungomare di Barcola vigilando su situazioni e problemi che si ripropongono con la bella stagione: incremento del traffico (criticità su sicurezza stradale e soste); attività commerciali (chioschi, furgone dei gelati, venditori ambulanti), situazioni di degrado (bivacchi ed abusivismo commerciale); microcriminalità (furti, vandalismi), fruibilità dei servizi balneari.

