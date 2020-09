Ultimo giorno di Esof, a Trieste arriva il premier Conte

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte sarà a Trieste nel pomeriggio di oggi 6 settembre per partecipare alla cerimonia di chiusura di Esof2020, l'edizione triestina della cosiddetta Capitale Europea della Scienza. Il premier dovrebbe tenere il suo discorso verso la metà della lista degli interventi previsti. Ad aprire il tutto sarà Stefano Fantoni, l'uomo che più di ogni altra persona ha voluto Esof. Subito dopo sarà la volta del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, seguito a ruota dal Commissario Generale per l'Italia nell'edizione dell'Expo di Dubai, Paolo Glisenti.

Ecco che subito dopo ci sarà l'atteso discorso del ministro per lo Sviluppo economico, il triestino Stefano Patuanelli. Conte a quel punto parlerà solo dopo gli interventi di Mariachiara Tallacchini, professoressa di Scienze Politiche, dell'architetto Massimiliano Fuksas e del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Massimo Inguscio. In conclusione ci sarà spazio per i discorsi di rito da parte del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza che, simbolicamente, sarà protagonista del passaggio di consegne con Henri Lenferink, sindaco di Leiden. E lì infatti che nel 2022 si terrà la tanto acclamata manifestazione.