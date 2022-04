Esplode una lavatrice in via del veltro: intervengono i Vigili del fuoco

Un insolito incidente domestico si è verificato in via del Veltro nella serata di ieri, martedì cinque aprile: una lavatrice è esplosa nel bagno di un'appartamento. Ignote le cause che hanno portato all'esplosione dell'elettrodomestico, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbero prima incendiati alcuni panni lasciati a terra (forse per una sigaretta non del tutto spenta), poi la lavatrice stessa. L'oblò, sbalzato dall'esplosione, è stato trovato con il vetro rotto lontano dall'apparecchio, in cui non sono stati rilevati guasti. L'inquilina, una donna che vive da sola, ha immediatamente chiamato i soccorsi, e i Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere l'appartamento in sicurezza. Nessuna conseguenza per la donna, che è stata portata in ospedale dagli operatori del 118 per scongiurare i pericoli di una possibile intossicazione, in quanto affetta da una pregressa patologia respiratoria. Incolumi anche i suoi animali da compagnia.