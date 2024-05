Esplode lo pneumatico di un camion: grave una poliziotta 25enne

TRIESTE - Esplode lo pneumatico di un autotreno e una poliziotta 25enne rimane ferita gravemente. Come riporta Il Piccolo è successo ieri, nel tardo pomeriggio, durante le attività di controllo in prossimità del valico di Sant'Andrea a Gorizia, sulla A34. L'agente della polizia di frontiera, con iniziali I.M., controllava i veicoli che entravano in Italia dal valico quando è esplosa la gomma del veicolo, che stava transitando. La donna è stata sbalzata, forse dallo spostamento d'aria e, nell'impatto con il terreno, ha riportato un trauma cranico - facciale. E' stata portata prima all' ospedale San Giovanni di Dio, poi a Cattinara in elicottero. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.