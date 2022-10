Esplosione in un magazzino in corso Italia: traffico in tilt

AGGIORNAMENTO 12:22 - Corso Italia è stato riaperto al traffico.

TRIESTE - Un'esplosione ha avuto luogo oggi in Corso Italia 26 intorno alle 10.30 del mattino. È successo all'interno di un ex studio odontotecnico, è il proprietario, in pensione, lo usava come magazzino da circa tre anni. "Mia moglie ha acceso il frigorifero questa mattina - ha dichiarato l'uomo - e qualcosa potrebbe essersi guastato, forse è stato un corto circuito. Dentro c'erano per lo più macchinari obsoleti".

Gli inquilini degli appartamenti al piano di sopra sono incolumi, molti di loro non si trovavano in casa al momento dell'esplosione. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le verifiche per monitorare il livello di monossido di carbonio.

Il traffico in Corso Italia è stato ristretto a un'unica corsia, importanti i disagi alla circolazione. Sul posto anche la Polizia locale per la viabilità.