Esplosione a Zagabria: un cratere e due paracaduti trovati nelle vicinanze

Un'esplosione, un cratere e due paracaduti nelle vicinanze: è successo in Croazia, a Zagabria, alle 23 di ieri sera, giovedì 10 marzo. Come riportato da diversi media croati, la Polizia di Zagabria ha ricevuto diverse segnalazioni che parlavano di una detonazione nel quartiere di Jarun. Secondo i racconti dei presenti, qualcosa sarebbe caduto dall'alto e una nota della Polizia sul sito ufficiale precisa che "le pattuglie sono state inviate urgentemente sul posto e hanno trovato un cratere in un'area verde, oltre a due paracadute nell'area circostante". Stamattina il Ministero dell'Interno croato ha dichiarato che "sul campo stanno indagando squadre di polizia specializzate nell'affrontare e reagire a questo tipo di eventi e non c'è motivo di turbare i cittadini". Notizia in aggiornamento.