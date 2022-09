Esplosione a San Pier d’Isonzo: esclusa matrice terroristica e infortunio

"Escluse ipotesi di reato di matrice terroristica e anche infortuni sul lavoro". Così i Carabinieri di Gorizia sull'esplosione avvenuta ier, 26 settembre 2022, a San Pier d’Isonzo, all’interno di una officina della centrale di trasformazione elettrica della società “Terna Rete Italia Spa". In quell'occasione un operaio 34enne, dopo il termine del proprio turno lavorativo, per cause in corso di accertamento, è stato investito dalla parziale detonazione di un residuato bellico di piccole dimensioni.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 ed elitrasportato presso Ospedale Civile di Udine ove versa in condizioni critiche, con prognosi che resta riservata. Le indagini sono in corso a cura di personale del Comando Provinciale Carabinieri di Gorizia, supportato da quello del 3° Reggimento Guastatori dell’Esercito Italiano di Udine intervenuto per la messa in sicurezza dell’area. La centrale elettrica non ha subito danni.