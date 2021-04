Esplosione in casa a San Giacomo: morto un giovane, ferita una donna

Lo scoppio è avvenuto poco prima delle 13 in un appartamento di via del Ponzanino. Sul posto Polizia, 118 e Vigili del fuoco

Una persona giovane ha perso la vita in seguito ad un'esplosione verificatasi all'interno di un appartamento di via del Ponzanino, nel rione di San Giacomo. Una donna è rimasta lievemente ferita. Sul posto personale della Squadra Volante, vigili del fuoco, carabinieri e i sanitari del 118. Ancora ignote le cause dell'esplosione. La notizia è in aggiornamento.