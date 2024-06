Con "Estate in movimento" la salute non va mai in vacanza

Una manifestazione che rappresenta un “must” nei mesi più assolati dell’anno e che migliaia di triestini (e non solo) attendono con impazienza. Il riferimento è a “Estate in Movimento, la salute non va mai in vacanza!”, la rassegna che inizierà il 1 luglio e durerà fino agli ultimi giorni di agosto, e che, come consuetudine, si svilupperà sul lungomare di Barcola e nel quadrilatero di Melara, quest’anno in via eccezionale all’interno della sala polifunzionale Auser - grazie alla disponibilità di Pino Zahar - a causa dei lavori di ristrutturazione nella corte interna.

Il calendario

Con il patrocinio del Comune di Trieste l’associazione giuliana riproporrà un calendario ricchissimo di appuntamenti, come sempre all’insegna di uno stile di vita sano, attivo e consapevole. Ginnastica dolce, yoga, zumba, pilates, danzaterapia, ma anche aikido, scherma storica e tanti altri corsi per vivere l’estate in una perenne armonia fra corpo e mente. Per partecipare alle numerose iniziative in programma serve semplicemente presentarsi nel luogo e orario prestabiliti, se necessario con un tappetino personale per gli esercizi a terra. Non ci sono prenotazioni o iscrizioni da fare e tutto è completamente gratuito.

Le parole degli organizzatori

“Riteniamo sia molto importante espandere l’iniziativa anche dove normalmente non ci sono servizi di questo tipo”, spiega l’ideatore nonché referente di Benessere, Saul Laganà. “Vogliamo diffondere uno stile di vita attivo nella popolazione di tutti i rioni e questo è possibile grazie al coinvolgimento di altre realtà locali che di questo si occupano abitualmente. Una percentuale elevata di persone, infatti, non pratica alcuna forma di attività fisica: i sedentari totali sono circa il 35%, quota che sale ad oltre il 39% fra le donne e si attesta al 31,5% fra gli uomini. Durante il periodo estivo, inoltre, i frequentatori abituali di corsi motori in genere riducono o interrompono la frequenza al punto che molte strutture chiudono a luglio e agosto. Noi cerchiamo di colmare questa lacuna, e lo facciamo per di più in alcune fra le più belle location cittadine”.

Gli obiettivi

La mission di “Estate in Movimento” è da 25 anni la stessa: la promozione di stili di vita attivi, che è una condizione essenziale per la conservazione di una buona salute e per l'abbattimento della spesa sanitaria. L’associazione Benessere persegue questo obiettivo 365 giorni all’anno e per quanto riguarda la rassegna estiva lo fa, ormai da cinque anni, senza richiedere contributi a enti pubblici; il progetto è interamente a carico dell’ASDC che orgogliosamente lo porta avanti con le proprie forze, in partnership con le altre associazioni con cui collabora. Ma da chi è composto il target di “Estate in Movimento”? La percentuale più alta segue l'andamento demografico della città ed è formata da over 60 ma ci sono anche tanti turisti, che ogni anno in maggior numero affollano le attività promosse da Benessere.