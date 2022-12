"Dateci 150mila euro o bruciamo la vigna", arrestato 47enne triestino

Un 47enne originario di Trieste è stato arrestato dai carabinieri di Livorno poiché è ritenuto responsabile di una tentata estorsione ai danni di una nota azienda vinicola della provincia che produce il rinomato vino "Sassicaia". Come spiega un articolo di Livorno Today, a misura cautelare è stata notificata all'uomo nel carcere di Padova dove sta scontando una pena per altra causa.

Le indagini sono iniziate lo scorso marzo quando i vertici della società hanno avvisato i militari dell'Arma di aver ricevuto una serie di messaggi minatori trasmessi via email con i quali una ignota organizzazione criminale informava di avere sotto tiro i costosissimi beni e strutture della casa vinicola. Nello specifico, per evitare i gravissimi danni minacciati, era stato richiesto ai vertici aziendali ed ai proprietari l'immediato pagamento di un'ingente somma di denaro, che si aggirava intorno a 150mila euro, da eseguire utilizzando una procedura "coperta" quindi non tracciabile, attraverso siti internet particolari in cui effettuare transazioni per trasformare euro in valuta digitale Bitcoin.

Le operazioni dei carabinieri, per scoprire chi si nascondeva dietro quelle mail, sono state orientate dapprima nello studio dell'architettura di rete di tutta l'azienda partendo dai client raggiunti dai messaggi estorsivi, sino, in un secondo momento, ad essere diramate, secondo i più moderni sistemi di condivisione delle informazioni investigative riservate, sui preposti canali internazionali per il tramite uffici di polizia Interpol ed Europol.

È stato possibile scoprire quindi che il 47enne, gravato già da numerosi precedenti di polizia per analoghe e reiterate condotte di reato, si sarebbe avvalso di diversi account di posta elettronica anonimi, creati da provider con server attestati all'estero, proprio per inibirne l'individuazione e la localizzazione. L'uomo è ritenuto responsabile di minacce estorsive dirette ad altre aziende con sede in Italia, attive soprattutto nella produzione e commercializzazione di generi alimentari in Europa e nel mondo.