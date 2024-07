Accusato di estorsione, “mazzette” e appalti pilotati: a processo un ex tecnico della Siot

TRIESTE - “Mazzette” e favori estorti a suon di minacce, gare d’appalto pilotate e truffe: solo alcune tra le accuse a carico di un ex tecnico della Siot Tal, che comprendono estorsione e truffa a danni di un’impresa edile che lavorava in appalto per la stessa Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino. Infatti Siot Tal, che avrebbe a sua volta subito un danno, si è costituita parte civile (insieme alla citata impresa) e ha interrotto il rapporto di lavoro con l’ex dipendente, denunciandolo. Le indagini dei Carabinieri si sono svolte nel 2020 e il processo, iniziato nel 2022, è ormai in fase avanzata. Il giudice Enzo Truncellito ha sentito finora buona parte dei testi.

Sentiti i testimoni

Nella giornata di mercoledì 18 luglio il Pm Maddalena Chergia e gli avvocati (Antonio Santoro e Raffaella Del Punta per l’imputato, Matias Manco del foro di Roma per la Siot e Alfredo Antonini per l’impresa) hanno sentito alcuni testi del Pm tra cui uno dei carabinieri che ha effettuato le indagini patrimoniali sulla situazione economica dell’imputato, alcune imprese che hanno eseguito in appalto alcuni lavori per la Siot e alcuni vicini di casa del tecnico. Al momento sono stati sentiti quasi tutti i testi delle parti civili e del Pm e la prossima udienza è fissata per il prossimo novembre.

Le accuse

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe costretto l’impresa, con minacce ripetute nel tempo, a farsi consegnare sottobanco il 10 per cento dell’importo di ogni contratto con la Siot ottenuto per suo tramite, per almeno 193mila euro in totale. La somma sarebbe stata accumulata in un periodo di circa otto anni, dal 2011 al 2019. L'uomo avrebbe anche minacciato il titolare e il socio dell’impresa edile dichiarando che, se non avessero soddisfatto le sue richieste, non avrebbero più ricevuto incarichi con la Siot e non sarebbero stati invitati alle gare d’appalto. Secondo i vari capi d’accusa, l’impresa sarebbe stata costretta anche a eseguire lavori nella casa privata dell’imputato tra cui la realizzazione di pavimentazioni, panche, un cancello elettrico e fornire materiali per questi lavori sia gratuitamente che con pagamento a carico di Siot tramite fatture per lavori mai eseguiti.

La questione fatture

L’ex dipendente della Siot Tal, secondo la tesi accusatoria, avrebbe poi forzato l’impresa di costruzioni a partecipare a gare di appalto presentando preventivi con importi da lui indicati, per favorire la vittoria di uno degli altri partecipanti. Il tecnico si sarebbe poi fatto consegnare dall’impresa benzina e gasolio (migliaia di litri, secondo l’accusa) che la Siot sarebbe stata indotta a pagare tramite lo stesso sistema delle fatture per lavori mai realizzati. L’uomo è inoltre accusato di aver arrecato danno alla Siot costringendo la ditta edile (sempre tramite minacce) a presentare queste fatture, nonché a stilare preventivi per importi superiori al 10 per cento, intascando poi la differenza. La Siot, quindi, non avrebbe ricevuto (in parte o in toto) le prestazioni pagate nelle fatture oppure ne avrebbe beneficiato a un costo del 10 per cento superiore.

Cosa rischia l'imputato

L’imputato rischia fino ai 10 anni di carcere per il reato di estorsione e fino a tre per la truffa. Il tutto senza tenere conto delle aggravanti ipotizzate, tra cui la gravità del presunto danno patrimoniale e il possibile abuso del ruolo ricoperto nell’azienda. Siot Tal non commenta l’accaduto in quanto costituita in giudizio come parte lesa.