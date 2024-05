Lo invita a spogliarsi sul web e poi lo minaccia di pubblicare le immagini, indaga la polizia slovena

SESANA - Lo intercetta sui social, lo invita a spogliarsi e poi inizia a ricattarlo. Gli agenti di polizia di Sežana hanno ricevuto una denuncia di estorsione. Secondo le prime informazioni, l'uomo che ha denunciato il fatto, sarebbe entrato in contatto tramite i social media con una donna sconosciuta, che lo avrebbe convinto a spogliarsi, per poi iniziare a minacciare di pubblicare le immagini sui social ricattandolo. Per evitare ciò, l'uomo ha dovuto trasferire delle somme di denaro. La questione è oggetto di indagini da parte degli inquirenti sloveni.